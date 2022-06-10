.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة التركية تتخلى سريعاً عن مكاسبها.. وتتراجع بشكل طفيف

  • الخط
الليرة التركية
الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تتخلى سريعاً عن مكاسبها.. وتتراجع بشكل طفيف

بعد إعلان الحكومة عن إجراءات لدعم الاقتصاد

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف، اليوم الجمعة، بعد مكاسب حققتها الليلة الماضية، عقب إعلان وزارة الخزانة والبنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى عن سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وهبطت الليرة إلى 17.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة من إغلاق أمس الخميس عند 17.2.

وكانت الليرة، ارتفعت حتى 16.8 الليلة الماضية، بعد أن قالت وزارة الخزانة في بيان إنه سيتم الإعلان عن سلسلة من الخطوات الجديدة "الموجهة نحو إيجاد حلول" للاقتصاد المحاصر بارتفاع التضخم وانزلاق الليرة.

لكن العملة التركية تخلت عن تلك المكاسب بعد الإعلان عن الإجراءات التي شملت إصدار سندات محلية مرتبطة بدخل شركات حكومية لتشجيع الأتراك على تجنيب مدخرات في أصول بالليرة، وفرض حد استحقاق جديد لقروض المستهلكين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف
اكتشف المزيد