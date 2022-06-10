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"وول ستريت" تغلق على انخفاض حاد وسط قلق المستثمرين قبل بيانات النضخم

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وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على انخفاض حاد وسط قلق المستثمرين قبل بيانات النضخم

تراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك

نيويورك - رويترز

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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أمس الخميس، وسط تراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات من المتوقع أن تظهر قي وقت لاحق اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو.

وتراجعت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكان قطاع خدمات الاتصالات الأكثر خسارة.

وزاد من القلق ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يصل إلى 3.073%، وهو أعلى مستوى منذ 11 مايو.

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كما أبقت الزيادات الحادة الأخيرة في أسعار النفط المستثمرين في حالة توتر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المرتقب.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في مايو، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 0.5% في الشهر نفسه.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 98.07 نقطة بما يعادل 2.38% ليغلق عند 4017.70 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 332.49 نقطة بنسبة 2.75% إلى 11753.78 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 640.45 نقطة أو 1.95% إلى 32270.45 نقطة.

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