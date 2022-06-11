تسلا تقترح تجزئة أسهمها إلى هذه النسبة.. والموافقة في أغسطس
مجلس إدارة تسلا سيوافق على تقسيم الأسهم 3:1 بعد موافقة حاملي الأسهم
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، عن تقديم طلب بتقسيم وتجزئة الأسهم لجعل شهادات الأسهم الخاصة بها في متناول صغار المستثمرين.
وذكرت الشركة في بيان أن مجلس إدارتها سيوافق على تقسيم 3:1، إذا وافق حاملو الأسهم على الخطوة في اجتماعهم السنوي في أغسطس 2022.
وأفادت تسلا بأن القرار سيوفر المزيد من المرونة لموظفيها ويعمل كأداة للتوظيف، مضيفة أن التعويضات المالية لموظفيها تتكون في الغالب من الأجور ومكافآت الأسهم.
وبينت أن "الراتب يهدف إلى تلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل لموظفينا، فإننا نعتقد أن مكافآت الأسهم تعتبر أداة فعالة للاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل".
ويحتاج قرار تقسيم السهم إلى موافقة أغلبية حاملي الأسهم خلال اجتماع المساهمين السنوي والمقرر عقده في 4 أغسطس المقبل.
وكانت شركة "تسلا" قد أعلنت بالفعل في مارس الماضي أنها تخطط لتقسيم الأسهم، ولم يتم الإعلان عن النسبة، ويعني تقسيم السهم بواقع 3:1 أن كل من يملك سهما سوف يملك اثنين آخرين ليكون لديه 3 أسهم
وهذا الإجراء معروف جدا لدى الشركات، فقد أعلنت شركات أميركية كبرى أخرى هذا العام مثل الشركة الأم" غوغل" وشركتي "ألفابيت" و"أمازون" عن تقسيمات للأسهم، ولا يغير تقسيم الأسهم بشكل فعلي القيمة السوقية لإحدى الشركات، لكن يخفض سعر السهم.
وارتفع سهم "تسلا" في تعاملات ما بعد الجلسة أمس الجمعة بنسبة 1%، بعد أن أنهى التداولات منخفضا 3.1% عند 696.6 دولارا.
كانت أسهم شركة "تسلا" قد تعرضت مؤخرا لضغط كبير، في دوامة هبوط عامة للأسواق. ومنذ أن حقق سعر السهم ارتفاعا في نوفمبر الماضي، تراجع بواقع أكثر من 40%، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
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