أسواق الخليج تهبط مقتفية أثر البورصات العالمية.. و"تاسي" يتراجع 1.75%

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد، مقتفية أثر الأسواق العالمية التي أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط كبير.

وكانت الأسهم الأميركية أغلقت على انخفاض حاد يوم الجمعة وسجلت أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير 2022، حيث أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في أبريل.

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وقال ميثم الشخص الخبير في الأسواق المالية، إن ما حدث يوم الجمعة الماضي في الأسواق العالمية من هبوط حاد، ينعكس على بداية تداولات الأسبوع في أسواق الخليج، وسط ترقب رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.

واعتبر في مقابلة مع "العربية"، أنه من الطبيعي أن تشهد أسواق الخليج ضغوطا كبيرة.

ولفت الشخص إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس زيادةً في التضخم، رغم أن دول المنطقة مصدرة للطاقة، لأن معظم المواد الغذائية والسلع مستوردة.

وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بتعاملات اليوم بنسبة 1.75% أو 220 نقطة، ليهبط إلى النقطة 12383، وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال، عبر تداول 136 مليون سهم، وشهدت التداولات ارتفاع 11 سهما، فيما انخفضت 199 أخرى.

وهبط مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 2.09% أو 176.57 نقطة، ليصل إلى مستوى 8260 نقطة.

وتراجعت أسهم بيت التمويل الكويتي 3%، وشركة أولاد علي الغانم للسيارات 1.9% وزين للاتصالات المتنقلة 1.2%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 3.4%.

كما هبطت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.6%، والاستثمارات الوطنية 4.8%، وعقارات الكويت 4.6%، وبلغت قيمة التداولات 51.8 مليون دينار، وكمية الأسهم المتداولة 169.6 مليون سهم.

وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا بنسبة 1.39% أو 181.7 نقطة، إلى مستوى 12917 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.69% إلى مستوى 1870 نقطة، بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.21% إلى 4125 نقطة.