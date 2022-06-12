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بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

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عملات مشفرة
عملات مشفرة

بيانات التضخم الأميركية تعيد العملات المشفرة إلى دائرة الخسائر

بيتكوين هوت إلى 27 ألف دولار

دبي - العربية.نت

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تراجعت عملتا بيتكوين وإيثر اليوم الأحد، وسط هبوط أوسع نطاقا للعملات المشفرة في أعقاب البيانات التي تظهر أن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً.

خسرت إيثر ما يصل إلى 5٪ متراجعة إلى 1445.56 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2021، بينما انخفضت بيتكوين بأكثر من 7% إلى 27264.65 دولار، أي إلى أدنى مستوى منذ 12 مايو، في التعاملات الآسيوية.

تجاوزت بيانات التضخم الأميركية الصادرة يوم الجمعة التوقعات، لتبدد أي آمال في أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته. وغرقت الأسهم في حين ارتفعت عائدات الخزانة لمدة عامين إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2008.

التضخم الأميركي يتسارع مجددا ويسجل أعلى مستوى منذ 40 عاما اقتصاد اقتصاد أميركا التضخم الأميركي يتسارع مجددا ويسجل أعلى مستوى منذ 40 عاما

وعانت عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وسط جهود صناع السياسات العالمية لمكافحة ارتفاع الأسعار، ومع تراجع الأصول الخطرة مثل أسهم التكنولوجيا.

"من المحتمل جدًا أن نرى هذا الاتجاه الهبوطي مستمرًا حتى الأسبوع المقبل، خاصة مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في منصة التشفير Luno.

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