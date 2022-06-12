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 إدراج أسهم "لدن للاستثمار" في سوق "نمو".. الثلاثاء

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سوق السعودية

إدراج أسهم "لدن للاستثمار" في سوق "نمو".. الثلاثاء

"لدن للاستثمار" طرحت 10% من رأسمالها بسعر 18 ريالاً للسهم

دبي - العربية.نت

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تستقبل نمو - السوق الموازية السعودية بعد غد الثلاثاء، إدراج أسهم شركة لدُن للاستثمار.

وكانت الشركة قد طرحت 5 ملايين سهم، تمثل 10% من رأس المال بسعر 18 ريالا للسهم.

وبلغت نسبة التغطية نحو 21 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، ويذكر أن النطاق السعري للطرح كان بين 15 و18 ريالا للسهم.

وقد تأسست شركة لدن للاستثمار عام 1968 وتعمل في إدارة العقارات وأنشطة التطوير والاستثمارات العامة.

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