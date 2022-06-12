"بترو رابغ" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
قالت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات إن بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون في 1443-11-15 الموافق 2022-06-14، فيما ستكون نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 1443-11-22 الموافق 2022-06-21.
وكشفت أن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون 1443-11-27 الموافق 2022-06-26.
وسيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كلياأو جزئيا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفي حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار. كما سيقوم متعهدي التغطية المذكورين في نشرة الإصدار بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.
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