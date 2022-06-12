اشتعال المنافسة على بلتون.. شركة إماراتية تعرض الاستحواذ بسعر أعلى من "دابليو إم"

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، خطابا من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية؛ لإعلان نيتها في التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة.

وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن العرض يشمل الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% حتى 90% من أسهم بلتون بسعر 1.485 جنيه للسهم.

مادة اعلانية

ويزيد سعر العرض المبدئي الذي أعلنت عنه شيميرا بواقع 13.5 قرش في السهم الواحد عن السعر المبدئي الذي أعلن عنه تحالف شركة WM للاستحواذ على بلتون، والبالغ 1.35 جنيه للسهم، والذي تم الإفصاح عنه الأسبوع الماضي.

وبحسب البيان، تقرر تقديم العرض النهائي فور الحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل مصر والإمارات.

وفقا لخطاب الشركة مقدمة العرض، يتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية دور تسليم هذا الإفصاح للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وفي ديسمبر 2021، أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، عن صفقة استثمارية مع شركة شيميرا أبوظبي، عن طريق مساهمة إحدى الشركات التابعة لها، في زيادة رأسمال شركة جيميناي غلوبال ديفلوبمنت إيجيبت مقابل الحصول على حصة أقلية كبيرة فيها.

واستهدفت زيادة رأس المال تطوير الأنشطة العقارية التي تنفذها شركة جيميناي غلوبال ديفلوبمنت إيجيبت وتوسيع نطاقها عبر شركة أورا ديفلوبرز.