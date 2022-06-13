العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الأميركي تشير إلى تراجعه 3% مطلع التعاملات

أشارت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك الأميركي إلى تراجعه 3% مطلع تعاملات اليوم الاثنين.

يأتي ذلك وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

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شهدت وول ستريت عمليات بيع حادة يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 8.6% في مايو، وهي أكبر زيادة له منذ العام 1981.

وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الاثنين، متأثرة بالأسهم الحساسة للدورات الاقتصادية، إذ أثار ارتفاع حاد في التضخم بالولايات المتحدة مخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له في شهر، بحسب "رويترز".

وتراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2٪، متأثرة أيضًا بتحذير من فيروس كورونا في بكين.