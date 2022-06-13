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الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

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الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار الأميركي والين الياباني
عملات أجنبية

الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً أمام الدولار

بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

هونغ كونغ - رويترز

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هبط الين اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما أمام الدولار، بعد أن أدت بيانات مثيرة للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما قلل من الدعم الذي حصل عليه من تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.

وارتفع الدولار أمام الين 0.43% اليوم إلى 135 ينا، في أعلى مستوى له منذ 20 عاما، واقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2002 عند 135.20.

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وارتفع الين لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما قالت الحكومة والبنك المركزي في اليابان إنهما يشعران بقلق من الانخفاضات الحادة الأخيرة في بيان مشترك نادر اعتبر أنه أقوى تحذير حتى الآن من احتمال تدخل طوكيو لدعم الين.

ولامست عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.2% صباح اليوم الإثنين بعد ارتفاعه ما يقرب من 12 نقطة أساس يوم الجمعة عقب تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات مما حفز الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

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