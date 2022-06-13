بلومبرغ: صندوق الثروة البحريني يخطط لإدراج "ألبا" في سوق السعودية

قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، إن صندوق الثروة السيادي البحريني يدرس إدراج شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في السعودية، بعد أكثر من عقد على إدراجها الأولي في البحرين.

وقال مصدران للوكالة إن الصندوق السيادي البحريني "ممتلكات"، عين Moelis & Co كمستشار مالي للإدراج المحتمل. وذكرت المصادر أيضاً أن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، بدأت عملية الحصول على الموافقات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.

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وأضافوا أن الإدراج متوقع بحلول نهاية العام أو أوائل 2023، ويهدف إلى زيادة السيولة، مشيرين إلى أن الخطط أولية ويمكن أن تخضع للتغيير.

وامتنع كل من "ممتلكات" و"ألبا" وMoelis & Co عن التعليق.

وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق نشاطًا في الشرق الأوسط، ومنذ السماح للأجانب بشراء الأسهم مباشرة في العام 2015، اجتذبت السوق بعضًا من أكبر المستثمرين العالميين. وتعمل السوق السعودية منذ عدة سنوات على جذب الشركات المدرجة في المنطقة في مسعى للتحول إلى مركز رئيسي لتداول الأسهم في الشرق الأوسط.

جمعت "ألبا" 339 مليون دولار من إدراجها عام 2010. وكانت قد درست إدراجًا محتملًا في السعودية عام 2014، لكنها علقت الخطط للتركيز على زيادة الإنتاج.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، يمتلك صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" 69٪ من شركة "ألبا"، والتي تمثل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.