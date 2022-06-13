سوق الأسهم السعودية تهبط 2.42% على وقع أداء الأسواق العالمية

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية، في تعاملات اليوم الاثنين، مقتفيا أثر هبوط البورصات العالمية.

تكثفت عمليات البيع في الأسواق العالمية بقيمة تقدر بأكثر من تريليون دولار، بعد تقرير التضخم الأميركي المفاجئ الذي زاد من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف عمليات تشديد السياسة النقدية، وتم تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

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وانخفض مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 2.42% أو 297.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 12024.3 نقطة.

وبلغت تداولات السوق 5.6 مليار ريال، عبر تداول 139 مليون سهم.

وسجلت أسهم 199 شركة انخفاضا في قيمتها، فيما ارتفعت أسهم 10 شركات، من أصل 214 شركة مدرجة في السوق.

وسجل سهم "بحر العرب" أكبر نسبة تراجع بلغت 9.96% عند سعر 133.8 ريال، تلاه سهم "الصقر للتأمين" بتراجع 9.35% عند سعر 11.26 ريال.

وتصدر الارتفاعات سهم أبو معطي بنسبة صعود 4.8% عند سعر 33.4 ريال، تلاه سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.5% عند سعر 164 ريال.

وتصدر سهم أس تي سي الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 698 مليون ريال، تلاه سهم مصرف الراجحي بقيمة 423 مليون ريال، ثم الإنماء بقيمة 386 مليون ريال.

فيما تصدر سهم دار الأركان الأسهم من حيث الكميات المتداولة بنحو 16.5 مليون سهم، ثم الإنماء بـ 10.9 ملايين سهم، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم إس تي سي بنحو 6.67 مليون سهم.