صدمة التضخم تدفع الأسهم الأوروبية نحو خامس يوم من الخسائر
ستوكس 600 الأوروبي بلغ أدنى مستوى له في شهر
تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الاثنين، متأثرة بالأسهم الحساسة للدورات الاقتصادية، إذ أثار ارتفاع حاد في التضخم بالولايات المتحدة مخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له في شهر، بحسب "رويترز".
وتراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2٪، متأثرة أيضًا بتحذير من فيروس كورونا في بكين. كما تلقت أسواق الأسهم إشارات من عمليات بيع حادة في وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا بنسبة 8.6٪ في مايو، وهي أكبر زيادة له منذ العام 1981.
قادت القطاعات الدورية مثل السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز، الخسائر الصباحية في أوروبا، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتراجعت بنوك منطقة اليورو بنسبة 2.8٪، وسط خيبة أمل من أن البنك المركزي الأوروبي لم يكشف عن أي أداة لدعم السندات الخارجية في اجتماعه الأسبوع الماضي.
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