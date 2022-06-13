عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 أعوام فوق 4% للمرة الأولى منذ 2014

ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإيطالية فوق 4% للمرة الأولى منذ عام 2014، وزادت تكلفة التأمين على ديونها إلى أعلى مستوى منذ 2020، بينما هبطت أسهم البنوك اليوم الاثنين مع تعرضها لضغوط من زيادات حادة محتملة في أسعار الفائدة وانحسار الدعم من البنك المركزي الأوروبي.

وصعد العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 أعوام إلى 4.097%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2014.

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ودفع ذلك الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والسندات الألمانية لأجل 10 أعوام، وهو مقياس للاستقرار المالي في منطقة اليورو، إلى أوسع نطاق منذ مايو/أيار 2020، وفق رويترز .

وزاد الفارق بين عوائد السندات الإسبانية والبرتغالية والدين الألماني أيضا إلى أوسع نطاق منذ عام 2020.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 3.8 بالمئة بعد أن خسر ربع قيمته منذ بداية العام. وتراجعت أسهم أنتيسا سانباولو ويوني كريديت، أكبر بنكين في إيطاليا، 4.2% و1.8% على الترتيب.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 أعوام إلى 1.634%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2014، في حين قفز العائد على السندات لأجل عامين فوق 1% للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2011 .

فيما ارتفعت السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات، الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاما بسبب تسارع التضخم واحتمال تشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع.

وبعد فتح بورصة وول ستريت، ارتفع العائد المرجعي للسندات السيادية الأميركية إلى 3.29%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2011 مقابل 3.15% الجمعة.