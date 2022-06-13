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مجلس إدارة "مجموعة الحكير" يوصي بتخفيض رأس المال 46% لـ350 مليون ريال

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مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شعار مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة
سوق السعودية

مجلس إدارة "مجموعة الحكير" يوصي بتخفيض رأس المال 46% لـ350 مليون ريال

لإطفاء 98.79% من الخسائر المتراكمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال بنسبة 46.15%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة رأس المال قبل التخفيض 650 مليون ريال، وسيصبح بعد التخفيض 350 مليون ريال.

وسينخفض عدد الأسهم بعد الانتهاء من التخفيض من 65 مليون سهم، إلى 35 مليون سهم.

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وذكرت "الحكير" أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء نسبة 98.79% من الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2022م.

وستتم عملية تخفيض رأس المال عبر إلغاء 30 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر إلغاء 3 أسهم لكل 6.5 سهم من أسهم الشركة المصدرة.

وسيكون تاريخ التخفيض في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وتم تعيين شركة يقين المالية "يقين كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

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