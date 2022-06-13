"وول ستريت" تفتتح على انخفاض حاد.. هل بدأت السوق الهابطة؟

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التداول على انخفاض حاد، اليوم الاثنين، مع اقتراب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من تأكيد حالة السوق الهابطة، وسط مخاوف متزايدة من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 563.56 نقطة أو 1.80٪ إلى 30829.23 نقطة، فيما خسر S&P 500 نحو 87 نقطة أو 2.23٪ إلى 3813.83 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المركب 284.93 نقطة أو 2.51٪ إلى 11055.10 نقطة، بحسب "رويترز".

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وتشهد الأسواق العالمية عمليات بيع مدفوعة بالمخاوف بعد تقرير التضخم الأميركي المفاجئ الذي زاد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتكثيف عمليات تشديد السياسة النقدية، وتم تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.