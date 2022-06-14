الأسهم الأوروبية تلتقط أنفاسها بعد عمليات بيع واسعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1% تقريبًا، اليوم الثلاثاء، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المتهالكة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة الأميركية والركود المحتمل.

زاد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 2.4% إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم أمس الاثنين.

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وكانت المكاسب المبكرة واسعة النطاق، حيث ارتفعت أسهم البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بين 1.1% و1.8%، بحسب "رويترز".

وقد أكد مؤشر الأسهم الرئيسي في وول ستريت دخوله في سوق هابطة يوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة من أن الزيادات الكبيرة المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

ارتفعت مجموعة SAP الألمانية لبرامج الأعمال بنسبة 1.5%، بعد أن أعلنت شركة Oracle Corp الأميركية عن نتائج ربع سنوية متفائلة، مدعومة بارتفاع الطلب على منتجاتها السحابية.

وانخفض سهم Atos بنسبة 5.8%، بعد أن قالت شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إن الرئيس التنفيذي رودولف بيلمر، الذي بدأ وظيفته في يناير فقط، سيستقيل بعد أسابيع من ورود تقارير عن انقسامات عميقة مع مجلس الإدارة بشأن الاستراتيجية.