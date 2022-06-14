الدولار يقفز لذروة عقدين مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي 

قفز الدولار الأميركي لأعلى مستوى في عقدين أمام سلة من العملات أمس الاثنين، مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ورهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وشهدت أسواق السندات الحكومية موجة مبيعات أمس، فيما تلقت أسواق الأسهم ضربة قوية.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 1.02% إلى 105.209، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002، بحسب "رويترز".

ويتوقع معظم المتعاملين في الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكن البعض يتوقعون زيادة قدرها 75 نقطة أساس.

وقال الرئيس العالمي للصرف الأجنبي في جيفريز، براد بكتل، في مذكرة إن "زيادة قدرها 75 (نقطة أساس) ستكون بالتأكيد مفاجأة للبعض الذين يتمسكون بزيادة عند 50 نقطة أساس".

وكان الين الياباني المنهك، الذي هوى إلى مستويات منخفضة مقابل الدولار لم يشهدها منذ عام 1998، أحد العملات الرئيسية التي ارتفعت أمام العملة الخضراء أمس.

ووجد الين بعض الدعم من تعليقات من كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية بأن طوكيو قلقة إزاء الهبوط الحاد في عملتها ومستعدة "للرد بشكل ملائم" عند الحاجة.