"بيتكوين" ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار

قلصت العملة المشفرة "بيتكوين"، من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الجلسات السبعة الماضية بعد أن لامست مستويات 20 ألف دولار صباح اليوم الثلاثاء.

وارتدت "بيتكوين" ارتفاعا بأكثر من 10% من أدنى مستوياتها في 18 شهرا ليتم تتداولها قرب مستويات 23 ألف دولار.

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وفي آخر سبعة أيام خسرت "البيتكوين" أكثر من ربع قيمتها.

كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 33% من قيمتها ليتم تداولها عند مستويات 1200 دولار.