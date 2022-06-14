.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بيتكوين" ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار

  • الخط
بيتكوين

"بيتكوين" ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار

خسرت أكثر من ربع قيمتها في 7 أيام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قلصت العملة المشفرة "بيتكوين"، من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الجلسات السبعة الماضية بعد أن لامست مستويات 20 ألف دولار صباح اليوم الثلاثاء.

وارتدت "بيتكوين" ارتفاعا بأكثر من 10% من أدنى مستوياتها في 18 شهرا ليتم تتداولها قرب مستويات 23 ألف دولار.

وفي آخر سبعة أيام خسرت "البيتكوين" أكثر من ربع قيمتها.

كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 33% من قيمتها ليتم تداولها عند مستويات 1200 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا العربية 360 | هل تنجح إسرائيل في وقف إرسال المزيد من طائرات الشحن الإيرانية إلى سوريا
اكتشف المزيد