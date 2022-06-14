بيتكوين
"بيتكوين" ترتد صعودا بعد ملامستها مستويات 20 ألف دولار
خسرت أكثر من ربع قيمتها في 7 أيام
قلصت العملة المشفرة "بيتكوين"، من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها خلال الجلسات السبعة الماضية بعد أن لامست مستويات 20 ألف دولار صباح اليوم الثلاثاء.
وارتدت "بيتكوين" ارتفاعا بأكثر من 10% من أدنى مستوياتها في 18 شهرا ليتم تتداولها قرب مستويات 23 ألف دولار.
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وفي آخر سبعة أيام خسرت "البيتكوين" أكثر من ربع قيمتها.
كما خسرت عملة "الإيثر" أكثر من 33% من قيمتها ليتم تداولها عند مستويات 1200 دولار.
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