"نيكاي" الياباني يهبط 1.6% مع بداية التعاملات في بورصة طوكيو

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع "نيكاي" 1.6% إلى 26555.75 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.43% إلى 1873.80 نقطة.

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وكانت المؤشرات الآسيوية، افتتحت تعاملات الأسبوع، أمس الاثنين، على خسائر حادة بنحو 3%، مقتفية أثر بورصة وول ستريت التي منيت بخسائر حادة يوم الجمعة الماضي وذلك بضغط من مواصلة ارتفاع التضخم وترقب المزيد من قرارات رفع الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، بجانب عودة الإغلاقات في الصين بسبب تفشي كورونا.