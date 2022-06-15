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أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في شهر.. خسائر للجلسة الرابعة

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في شهر.. خسائر للجلسة الرابعة

ترقب لقرار الفيدرالي اليوم حول رفع الفائدة

طوكيو - رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من شهر، اليوم الأربعاء، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تشهد ميلا أكبر إلى تشديد السياسة النقدية.

وأغلق نيكاي منخفضا 1.14% عند 26326.16 نقطة، قرب أدنى مستوياته خلال اليوم، وهذه أطول موجة خسائر للمؤشر فيما يزيد عن ثلاثة أشهر. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2%.

من بين 225 سهماً على مؤشر نيكاي، انخفض 166 وصعد 55 بينما لم تشهد أربعة أسهم أي تغيير.

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وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء فانخفض بنسبة 3.72% نتيجة تراجع أسعار النفط. وارتفعت أسهم الشركات المالية 0.3% وسط ارتفاع عائدات السندات العالمية، فيما زادت أسعار العقارات 0.37%.

ونزل سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات الرقائق 1.37%. وهبط سهم نظيرتها أدفانتست 1.15% على الرغم من المكاسب التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق في وول ستريت خلال الليل.

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