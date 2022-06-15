.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

افتتاح أسواق وول ستريت على ارتفاع 1% قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

  • الخط
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

افتتاح أسواق وول ستريت على ارتفاع 1% قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.57 نقطة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في أسهم النمو والبنوك، بينما ينتظر المستثمرون ليروا إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لكبح التضخم في اجتماعه المعني بالسياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 205.67 نقطة أو 0.68% إلى 30570.50.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 28.57 نقطة أو 0.76% إلى 3764.05، وتقدم كذلك المؤشر ناسداك المجمع 140.06 نقطة أو 1.29% إلى 10968.40.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تستخدم الاقتصاد للتمركز على سواحل جزر سليمان.. لماذا؟ الصين تستخدم الاقتصاد للتمركز على سواحل جزر سليمان.. لماذا؟
اكتشف المزيد