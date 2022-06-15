افتتاح أسواق وول ستريت على ارتفاع 1% قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في أسهم النمو والبنوك، بينما ينتظر المستثمرون ليروا إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لكبح التضخم في اجتماعه المعني بالسياسة النقدية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 205.67 نقطة أو 0.68% إلى 30570.50.

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وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 28.57 نقطة أو 0.76% إلى 3764.05، وتقدم كذلك المؤشر ناسداك المجمع 140.06 نقطة أو 1.29% إلى 10968.40.