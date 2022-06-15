الأسهم الأوروبية ترتد عن 6 جلسات من الخسائر بعد تحركات المركزي الأوروبي

ارتدت الأسهم الأوروبية عن 6 جلسات متتالية من الخسائر، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات لتهدئة موجة مبيعات حادة في سوق السندات، رغم أن بعض المستثمرين الذين يبحثون عن إجراءات أكثر حسما يشعرون بخيبة أمل.

وبعد اجتماع غير مقرر، قال المركزي الأوروبي إنه سيتحاشى إعادة الاستثمار في السندات الحكومية المستحقة السداد، وذلك لمساعدة الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو وسيبتكر أداة جديدة لمنع تشرذم سوق السندات في المنطقة.

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وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 1.6% مع تسجيل أسهم بنوك المنطقة مكاسب قدرها 2.5%.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.4% في أعقاب ست جلسات متتالية من الخسائر أثارتها مخاوف بأن زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأميركية، ستدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قراره للسياسة النقدية اليوم، ويتوقع معظم المتعاملين زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في أعقاب أرقام التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة التي صدرت يوم الجمعة الماضي.