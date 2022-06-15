صعود للأسهم الأوروبية واليورو وسط أنباء الاجتماع الطارئ للمركزي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد تسجيل أطول موجة انخفاض منذ مارس 2020، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن اجتماع طارئ لمناقشة أوضاع السوق الحالية، وذلك قبل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.9٪ بحلول الساعة 8:03 صباحًا في لندن، حيث تصدرت شركات صناعة السيارات والبنوك الارتفاعات.

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كما صعد اليورو 0.7% إلى 1.0490 دولار.

تأثر مؤشر الأسهم الأوروبية هذا العام بسبب المخاوف من تشدد البنوك المركزية والركود المحتمل الذي أضعف الطلب على الأصول الخطرة، على الرغم من انخفاض تقييمات الأسهم إلى أقل بكثير من متوسطاتها طويلة الأجل.

مع ذلك، فإن اتساع نطاق سوق الأسهم الأوروبية - عدد الأسهم المشاركة في الانخفاض الأخير - لم يشهد حتى الآن إشارات بيع بدافع الذعر، لاسيما بالمقارنة مع الانخفاضين الأخيرين في 2020 ومارس 2022، وفق تحليل لوكالة "بلومبرغ".