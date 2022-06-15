هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح وتسجيل 3 شركات في سوق "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة نبع الصحة للخدمات الطبية تسجيل أسهمها وطرح 1.4 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

كما أعلنت الهيئة الموافقة على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

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وأقرت الهيئة طلب الشركة الدولية للموارد البشرية تسجيل أسهمها وطرح 500 ألف سهم تمثل 20%، من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.