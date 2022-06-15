سوق السعودية
هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح وتسجيل 3 شركات في سوق "نمو"
شملت الموافقة على طرح 20% من شركة نبع الصحة للخدمات الطبية
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة نبع الصحة للخدمات الطبية تسجيل أسهمها وطرح 1.4 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
كما أعلنت الهيئة الموافقة على طلب شركة رواسي البناء للاستثمار تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
مادة اعلانية
وأقرت الهيئة طلب الشركة الدولية للموارد البشرية تسجيل أسهمها وطرح 500 ألف سهم تمثل 20%، من أسهمها في السوق الموازية.
وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
اقرأ أيضاً
-
هكذا ستكون استجابة سوق الأسهم السعودية بعد قرار الفائدةقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن رفع الفائدة بواقع 75 نقطة سيكون لها تأثير سلبي على الأسواق الأميركية أو السعودية.وأفاد الرقيب في مقابلة ... جرس الإغلاق
-
سقوط بيتكوين "الملحمي" يورّط أول دولة اعتمدتها رسمياًخسرت الدولة ما يقرب من 56 مليون دولار من خلال المراهنة على الأصول الرقمية قصص اقتصادية
-
افتتاح أسواق وول ستريت على ارتفاع 1% قبل ساعات من اجتماع الفيدراليصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.57 نقطة أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية