سوق السعودية
اعتباراً من غد.. إدراج وبدء تداول أسهم "أمواج الدولية" في السوق الموازية
طرحت 600 ألف سهم تمثّل 10% من رأسمالها
أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أمواج الدولية في السوق الموازية، نمو، اعتبارا من 16 يونيو.
وكانت الشركة قد طرحت 600 ألف سهم تمثّل 10% من رأسمالها، في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 مايو بسعر 72 ريالاً للسهم الواحد.
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وبلغت نسبة التغطية خلال فترة الطرح حوالي 980% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وحصلت الشركة في يناير الماضي على موافقة السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية بطرح أسهمها للاكتتاب العام بالسوق الموازية.
يشار إلى أن "أمواج الدولية" تأسست عام 2001، وهي مختصة في مجال بيع وتوزيع الأجهزة المنزلية في المملكة.
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