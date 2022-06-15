"المركزي" الصيني يتفادى خفض الفائدة للحد من الضغوط على اليوان

أبقى المركزي الصيني فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام، بدون تغيير، عند 2.85%، بما تماشى مع توقعات المحللين.

وامتنع بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية ليحد من التباعد في السياسة النقدية مع الولايات المتحدة، تجنبا لزيادة الضغوط على اليوان.

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يأتي قرار المركزي الصيني، قبيل ساعات من قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي حيث تتجه التوقعات لزيادة أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس والتي ستكون الأولى من حجمها منذ العام 1994.

وكان المركزي الصيني، أعلن مؤخرا عن حزمة إجراءات لدعم الأفراد والشركات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحث البنك المركزي الصيني البنوك على التوسع في إقراض الأفراد الذين يعملون في وظائف مرنة وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي الفيروس.