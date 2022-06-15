.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي" الصيني يتفادى خفض الفائدة للحد من الضغوط على اليوان

  • الخط
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يتفادى خفض الفائدة للحد من الضغوط على اليوان

أبقى فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام بدون تغيير عند 2.85%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبقى المركزي الصيني فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة عام، بدون تغيير، عند 2.85%، بما تماشى مع توقعات المحللين.

وامتنع بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية ليحد من التباعد في السياسة النقدية مع الولايات المتحدة، تجنبا لزيادة الضغوط على اليوان.

يأتي قرار المركزي الصيني، قبيل ساعات من قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي حيث تتجه التوقعات لزيادة أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس والتي ستكون الأولى من حجمها منذ العام 1994.

الاقتصاد الصيني يظهر تعافياً متبايناً في مايو مع تخفيف الإجراءات الاحترازية اقتصاد اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني يظهر تعافياً متبايناً في مايو مع تخفيف الإجراءات الاحترازية

وكان المركزي الصيني، أعلن مؤخرا عن حزمة إجراءات لدعم الأفراد والشركات، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحث البنك المركزي الصيني البنوك على التوسع في إقراض الأفراد الذين يعملون في وظائف مرنة وتقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي الفيروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
اكتشف المزيد