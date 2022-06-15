"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على انخفاض وسط ترقب إعلان السياسة النقدية

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت منخفضا أمس الثلاثاء، مع عدم قدرته على التعافي من مبيعات حادة في الجلسة السابقة قبيل قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكشف عن المسار الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي في زيادات أسعار الفائدة.

وتشير معظم توقعات المحللين إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء.

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لكن البعض يتوقع زيادة قدرها 75 نقطة أساس، وهي توقعات تتنامى بعد زيادة أكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر مايو.

وأظهرت بيانات الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل زيادة أقل من المتوقع على أساس سنوي في مايو، لكنه ظل مرتفعا بفعل قفزة في أسعار البنزين.

وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندر آند بورز 500 منخفضا 13.82 نقطة، أو 0.37%، إلى 3735.81 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 17.49 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 10826.72 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 144.73 نقطة، أو 0.47%، إلى 30372.01 نقطة.وسجل ستاندرد آند بورز 500 خامس جلسة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة تراجعات منذ أوائل يناير، بعد أن أكد المؤشر القياسي تحوله إلى سوق هابطة الإثنين مع تراجعه بأكثر من 20% من أحدث مستوى قياسي مرتفع له الذي سجله في 3 يناير.