أسعار الذهب تنخفض مع صعود الدولار بعد رفع أسعار الفائدة
تراجعت إلى 1831.63 دولار للأونصة
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.67 دولار للأونصة.
وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولار للأونصة.
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