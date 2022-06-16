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أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 3 أشهر

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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 3 أشهر

بورصة باريس تخسر 2.3% وبورصات فرانكفورت ولندن وميلانو تهبط بأكثر من 3٪

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، اليوم الخميس، في جلسة تلت تشديد البنك المركزي الأميركي للسياسة النقدية بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 0.75%، الأقوى منذ 1994، حيث يخشى المستثمرون من آثار "مدمرة" على الاقتصاد العالمي.

خسرت بورصة باريس 2.39٪ إلى 5886.24 نقطة، فيما تراجعت كل من بورصات فرانكفورت ولندن وميلانو بأكثر من 3٪، بحسب "فرانس برس".

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