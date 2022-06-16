أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، اليوم الخميس، في جلسة تلت تشديد البنك المركزي الأميركي للسياسة النقدية بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 0.75%، الأقوى منذ 1994، حيث يخشى المستثمرون من آثار "مدمرة" على الاقتصاد العالمي.

خسرت بورصة باريس 2.39٪ إلى 5886.24 نقطة، فيما تراجعت كل من بورصات فرانكفورت ولندن وميلانو بأكثر من 3٪، بحسب "فرانس برس".