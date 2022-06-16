الأسهم الأوروبية
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في 3 أشهر
بورصة باريس تخسر 2.3% وبورصات فرانكفورت ولندن وميلانو تهبط بأكثر من 3٪
تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، اليوم الخميس، في جلسة تلت تشديد البنك المركزي الأميركي للسياسة النقدية بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 0.75%، الأقوى منذ 1994، حيث يخشى المستثمرون من آثار "مدمرة" على الاقتصاد العالمي.
خسرت بورصة باريس 2.39٪ إلى 5886.24 نقطة، فيما تراجعت كل من بورصات فرانكفورت ولندن وميلانو بأكثر من 3٪، بحسب "فرانس برس".
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