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إقرار طلب شركة "إسمنت الجوف" تخفيض رأسمالها بنسبة 24%

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شركة أسمنت الجوف
سوق السعودية

إقرار طلب شركة "إسمنت الجوف" تخفيض رأسمالها بنسبة 24%

سينخفض إلى 1.08 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أسمنت الجوف تخفيض رأسمالها من 1.43 مليار ريال إلى 1.08 مليار ريال.

وسينخفض عدد الأسهم من 143 مليون سهم إلى 108.7 مليون سهم.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وبحسب بيان الهيئة، يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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