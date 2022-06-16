الموافقة على تخفيض رأسمال "البحر الأحمر العالمية" لـ302.4 مليون ريال
رأس المال قبل التخفيض 600 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البحر الأحمر العالمية تخفيض رأسمالها من 600 مليون ريال إلى 302.4 مليون ريال.
وسينخفض عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 30.2 مليون سهم.
وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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