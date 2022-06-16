.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الموافقة على تخفيض رأسمال "البحر الأحمر العالمية" لـ302.4 مليون ريال

  • الخط
البحر الأحمر العالمية
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

الموافقة على تخفيض رأسمال "البحر الأحمر العالمية" لـ302.4 مليون ريال

رأس المال قبل التخفيض 600 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البحر الأحمر العالمية تخفيض رأسمالها من 600 مليون ريال إلى 302.4 مليون ريال.

وسينخفض عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 30.2 مليون سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد