تحديد النطاق السعري لطرح "تيكوم" بين 2.46 و2.67 درهم للسهم

حددت مجموعة تيكوم التابعة لـ"دبي القابضة"، اليوم الخميس، النطاق السعري لطرح عام أولي مرتقب، بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد.

وأوضحت المجموعة في بيان، أن إجمالي قيمة الطرح تتراوح بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) و1.7 مليار درهم (454 مليون دولار).

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وستتراوح القيمة السوقية عند الإدراج بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) و13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

وتبدأ فترة الاكتتاب على أسهم "تيكوم" اليوم، من خلال طرح 12.5% من رأسمالها، ما يعادل 625 مليون سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المحترفين، و1% لموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) في 23 يونيو 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم 24 يونيو 2022.

ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو المقبل.