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حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية تهبط لأدنى مستوى في عامين

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الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار الأميركي والين الياباني
اقتصاد اليابان

حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية تهبط لأدنى مستوى في عامين

وسط تراجع مستمر في قيمة الين مقابل الدولار

نيويورك - رويترز

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واصلت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية الهبوط في أبريل، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء، وسط تراجع مستمر في قيمة الين مقابل الدولار ربما دفع مستثمرين يابانيين لبيع أصول أميركية.

وأظهرت البيانات أن الحيازات اليابانية من سندات الخزانة الأميركية هبطت إلى 1.218 تريليون دولار في أبريل من 1.232 تريليون دولار في مارس.

وكانت الحيازات اليابانية في أبريل، الأدنى منذ يناير 2020، لكن اليابان ظلت أكبر حائز غير أميركي لسندات الخزانة.

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