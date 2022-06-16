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خسائر الأسواق الناشئة تتعمق مع الزيادة الكبيرة في الفائدة الأميركية

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رفع أسعار الفائدة (صورة تعبيرية)
رفع أسعار الفائدة (صورة تعبيرية)
الأسواق الناشئة

خسائر الأسواق الناشئة تتعمق مع الزيادة الكبيرة في الفائدة الأميركية

عملاتها تكافح للحفاظ على مكاسبها مقابل الدولار القوي

دبي - العربية.نت

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في أول ردة فعل على الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، تراجعت معظم الأسواق الناشئة اليوم بقيادة الأسهم الآسيوية.

ويزداد تأثير رفع الفوائد على الاقتصادات الناشئة، حيث يتجه مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس الماضي، بانخفاضه بأكثر من 1%.

كما يزداد التأثير على عملات الأسواق الناشئة، حيث تكافح لاحتفاظها بالمكاسب مقابل الدولار الذي ترتفع قيمته مع زيادة الفائدة الأميركية.

كان البنك المركزي الأميركي أعلن الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 1994، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75% بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة هذا العام، أصبحت معدلات الفائدة الأميركية الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5% و1.75%.

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