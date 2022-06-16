كوين مينا تحصل على رخصة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

قالت شركة كوين مينا، المنصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي، في بيان اليوم الخميس، إنها حصلت على موافقة تنظيمية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمواصلة أعمالها بينما تستكمل عملية تقديم طلب الحصول على رخصة تفي بمتطلبات السلطة.

وتقدم المنصة خدمات شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان، بالإضافة إلى ميزة الإيداع والسحب المالي بعملتك المحلية.

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وتهدف المنصة إلى تمكين المستثمرين الجدد والمتمرسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يرغبون في الاستثمار في خيارات غير التقليدية، من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد والعالم الرقمي الجديد، من خلال الرسوم التنافسية والسيولة العالية والنهج التعليمي الذي نوفره.

كما تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تبادل العملات الرقمية الأسهل والأكثر أماناً في الوطن العربي.

وفي مقابلة مع قناة "العربية أمس قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إنه مع وجود شخصيات بارزة مثل بيل غيتس تعارض العملات الرقمية فإن هناك شخصيات أخرى تؤيدها مثل إيلون ماسك رئيس تسلا وتيم كوك رئيس أبل.

وأضاف طلال الطباع، أن عملة بيتكوين تتحرك في موجة كل 4 سنوات، والسعر الذي وصلته حالياً عند 20 ألف دولار هو القمة الماضية في 2017.

وأوضح الطباع أن الموجة السابقة في 2017 و2018 كان أعلى سعر عند 19.5 ألف دولار، وهبط بعدها إلى 3 آلاف دولار، فيما كان قد وصل السعر في الموجة السابقة إلى 66 ألف دولار.