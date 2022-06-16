اقتصاد الأردن
"المركزي" الأردني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
بعد رفع الفائدة الأميركية
أعلن البنك المركزي الأردني في بيان، اليوم الخميس، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وقال مسؤول في "المركزي" الأردني، إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.
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يشار إلى أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار، وتتبع المملكة تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل شبه ثابت.
وكانت 5 بنوك مركزية خليجية رفعت أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.
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