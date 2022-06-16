"ستاندرد آند بورز" يرتد عن 5 جلسات متتالية من الخسائر

صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت أمس الأربعاء مرتدا عن 5 جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن جاء إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة أسعار الفائدة متماشيا مع توقعات السوق، بينما يسعى البنك المركزي الأميركي لمحاربة تضخم متزايد بدون إثارة ركود اقتصادي.

ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة للفائدة الأميركية منذ عام 1994، وتوقع أن يتباطأ الاقتصاد وأن ترتفع البطالة في الأشهر المقبلة.

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وتذبذبت الأسهم بين الصعود والهبوط عقب الإعلان قبل أن تتجه للارتفاع بشكل حاسم بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس هي الأكثر ترجيحا في الاجتماع القادم في يوليو، لكنه لا يتوقع أن تكون هناك زيادات متكررة بمقدار 75 نقطة أساس.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 52.77 نقطة، أو 1.41%، إلى 3788.25 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 269.40 نقطة، أو 2.49%، ليغلق عند 11097.74 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 289.39 نقطة، أو 0.95%، إلى 30654.22 نقطة.