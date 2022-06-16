"وول ستريت" تفتتح على انخفاض كبير بفعل مخاوف الركود

افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد اليوم الخميس، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالنمو الضربة الأكبر بعد أن أدى أكبر رفع لأسعار الفائدة الأميركية منذ عام 1994 إلى إثارة مخاوف الركود.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 362.79 نقطة أو 1.18% إلى 30305.74.

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وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 61.81 نقطة أو 1.63%، إلى 3728.18، وانخفض كذلك المؤشر ناسداك المجمع 293.13 نقطة أو 2.64% إلى 10806.02.

وأعلن البنك المركزي الأميركي، أمس الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

ولعل أهم العوامل والأرقام الاقتصادية التي قادت إلى هذه الخطوة من الفيدرالي الأميركي، التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.