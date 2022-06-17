أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة.

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كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولارا، بحسب "رويترز".

وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.

وقال محلل العملات لدى "ديلي إف.إكس"، إيليا سبيفاك: "لم نتحرك كثيرا، ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا ونبحث عن اتجاه"، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق في بداية الجائحة في مارس 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.2% إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.