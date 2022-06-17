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الأسهم الأميركية تهوي وسط عمليات بيع واسعة مع تنامي مخاوف الركود

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وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت (أ ب)
وول ستريت

الأسهم الأميركية تهوي وسط عمليات بيع واسعة مع تنامي مخاوف الركود

"ستاندرد آند بورز 500" تراجع لسادس جلسة في 7 جلسات

نيويورك - رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد أمس الخميس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق مع تنامي مخاوف الركود بعد تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للقضاء على التضخم المتزايد بعد أن رفع نظيرها الأميركي أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ 1994.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسادس جلسة في 7 جلسات.

وكانت الأسهم ارتفعت الأربعاء، حين قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، كما هو متوقع، ليساعد المؤشر على إيقاف أطول سلسلة خسائر يومية منذ أوائل يناير.

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لكن رفع أسعار الفائدة الخميس، من قبل البنوك المركزية في سويسرا وبريطانيا أعاد إشعال المخاوف من أن محاولات البنوك المركزية لكبح التضخم قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو في جميع أنحاء العالم أو حدوث ركود.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد آند بورز 121.87 نقطة أو 3.22% ليغلق عند 3668.12 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 448.28 نقطة توازي 4.04% إلى 10650.88 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 727.65 نقطة أو 2.37% إلى 29940.88 نقطة.

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