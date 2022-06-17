البورصة المصرية تعمق خسائرها الأسبوعية بـ16 مليار جنيه

اكتست شاشات البورصة المصرية باللون الأحمر لتنهي تداولات الأسبوع على خسائر بقيمة تتجاوز 16 مليار جنيه، بضغط اتجاه البنوك المركزية عالمياً نحو تشديد السياسة النقدية.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.38% لتخسر السوق نحو 16.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض رأس المال السوقي من مستوى 673.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 657.7 مليار جنيه في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

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وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.6% فاقداً نحو 369 نقطة بعدما انخفض من مستوى 10606 نقاط إلى نحو 9866 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% خاسراً 45 نقطة بعدما نزل من مستوى 1799 نقطة إلى نحو 1754 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.4% فاقداً نحو 435 نقطة بعدما نزل من مستوى 12606 نقطة إلى 12171 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.57% فاقداً 148 نقطة بعدما انخفض من مستوى 4137 نقطة إلى نحو 3989 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% فاقداً 3 نقاط بعدما تراجع من مستوى 1857 نقطة إلى نحو 1854 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% فاقداً نحو 27 نقطة، متراجعاً من مستوى 2765 نقطة إلى نحو 2738 نقطة.

كما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 4.9% فاقداً نحو 195 نقطة بعدما نزل من مستوى 3983 نقطة إلى 3788 نقطة.

وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% فاقداً نقطتين بعدما انخفض من مستوى 1193 نقطة إلى نحو 1191 نقطة.

وخلال تعاملات أمس الخميس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع جماعي، بضغط من مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار.

وسجلت تعاملات المصريين 48.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 49.02%، والعرب على 2.79%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 65.31% من المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.68%.

وشهدت الجلسة، ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة مقيدة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 88 شركة. فيما استقرت أسعار 60 شركة عند مستوى إغلاقاتها السابقة.