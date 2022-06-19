بيتكوين تعمق خسائر العملات المشفرة وتتجه نحو 18 ألف دولار

واصل سعر بيتكوين انخفاضه صباح اليوم الأحد بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، حيث بلغ 18468 دولارًا عند الساعة 4:30 صباحا بتوقيت غرينتش، بتراجع نسبته 9.9% عن قيمته السبت، قرب أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومنذ بلوغه أعلى مستوياته في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (68991 دولارًا)، خسر بيتكوين أكثر من 72% من قيمته.

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وتراجعت جميع العملات المشفرة الرئيسية بشكل حاد صباح الأحد. وفقدت إيثر، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا، نحو 11% من قيمتها.

وتراجعت البورصات هذا الأسبوع، ويعزى ذلك إلى الخوف من أن المصارف المركزية، على رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لن تبدو متشددة في إرادة كبح التضخّم، ما يهدد بإضعاف الاقتصاد العالمي.

وفي حين كانت سوق العملات المشفرة تساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها قبل سبعة أشهر، تراجعت إلى ما دون تريليون دولار الاثنين، بعدما بلغت 3000 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

إضافة إلى ذلك، تسارع انخفاض عملة بيتكوين بعد تعليق منصتي "سلسيوس" Celsius و"بابل فاينانس" Babel Finance عمليات السحب.

اقترحت الشركة الأولى التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة "التاريخية" مثل البتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

أما الثانية فقالت لعملائها الجمعة إنها ستعلق جميع عمليات السحب بسبب "ضغوط غير اعتيادية على السيولة".

وساهم تجميد وجيز لعمليات سحب بيتكوين من أكبر منصة في العالم، "باينانس" Binance، قبل أيام، في تراجع الاستثمار في العملات المشفّرة.

وأعلنت منصة "كوينبيس" Coinbase من جهتها الثلاثاء أنها ستلغي 18% من الوظائف فيها، أي نحو 1100 منصب.

وبرّر المؤسس الشريك والمدير العام "كوينبيس" براين أرمسترونغ عمليات الطرد الواسعة النطاق بأنها متعلقة على ما يبدو "بمرحلة ركود ندخلها بعد طفرة اقتصادية استمرت أكثر من عشرة أعوام".

في عام 2021، اجتذب هذا القطاع الذي ما زال يعد ناشئًا عددا متزايدا من المستثمرين الماليين التقليديين الذين فتحت شهيتهم على المخاطر السياسات المتساهلة للغاية للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.