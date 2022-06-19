سوق الأسهم السعودية يتراجع 3.6% دون مستوى 11500 نقطة
بقيمة التداولات نحو 1.46 ريال
انخفض المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 3.57% ما يعادل 422.07 نقطة ليهبط إلى مستوى 11402.35 نقطة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وبلغت قيمة التداولات نحو 1.46 ريال، عبر التداول على نحو 40.45 مليون سهم.
وانخفضت أسعار 207 أسهم، مقابل ارتفاع 3 أسهم من إجمالي 214 سهماً مدرجاً.
وتصدر التراجعات سهمي "جبسكو" و"وفرة" بنسبة 10% لكل منهما، فيما تصدر الارتفاعات سهم "شاكر" بنسبة 2.47%، تلاه سهم "عطاء" بنسبة 1.46%.
وعلى مستوى قيم التداولات تصدر مصرف الراجحي بنحو 116.77 مليون ريال، عبر التداول على نحو 1.39 مليون سهم، فيما تصدر كميات التداول سهم "دار الأركان" بنحو 3.07 مليون سهم.
وشهدت قطاعات السوق تراجعا جماعيا بصدارة قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.05%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.55%.
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