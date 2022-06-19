عمومية "السعودي الألماني الصحية" تقر عدم توزيع أرباح نقدية عن 2021

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" في اجتماعها بتاريخ 16 يونيو 2022، على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2021.

وبلغت نسبة الحضور في الجمعية العمومية بحسب بيان الشركة الذي نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، 64.25%.

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وقالت الشركة إن الجمعية وافقت على عقود لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة مصالح فيها.