"تداول السعودية" تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022.

وقالت في بيان، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

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وعمق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خسائره عند الإغلاق، ليتراجع بنسبة 4.44% ما يعادل 525 نقطة ليهبط إلى مستوى 11299 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

تأتي تراجعات سوق الأسهم السعودية متأثرة بحالة الخوف في الأسواق العالمية مع تفاقم مستويات التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وهبطت أسعار النفط نحو 6% في تعاملات الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.