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"تداول السعودية" تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

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سوق السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022.

وقالت في بيان، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

وعمق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خسائره عند الإغلاق، ليتراجع بنسبة 4.44% ما يعادل 525 نقطة ليهبط إلى مستوى 11299 نقطة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

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تأتي تراجعات سوق الأسهم السعودية متأثرة بحالة الخوف في الأسواق العالمية مع تفاقم مستويات التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وهبطت أسعار النفط نحو 6% في تعاملات الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

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