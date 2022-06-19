"سابك" تقر توزيع أرباح نقدية 22.5% عن النصف الأول.. قيمتها 6.7 مليار ريال
تقدر حصة السهم من التوزيع 2.25 ريال لكل سهم
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م، بنسبة 22.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن إجمالي المبلغ الموزع 6.75 مليار ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.
وتقدر حصة السهم من التوزيع 2.25 ريال لكل سهم.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد 15 صفر 1444هـ الموافق 11 سبتمبر 2022.
وذكرت أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأحد 6 ربيع الأول 1444هـ الموافق 02 أكتوبر 2022م.
يذكر أن أرباح "سابك" الفصلية ارتفعت 33% في الربع الأول من 2022 إلى 6.47 مليار ريال، مقابل 4.98 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.
وقد فاقت أرباح "سابك" متوسط توقعات المحللين.
ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 30.1%، حيث كانت في الربع السابق 4.97 مليار ريال.
وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "سابك" في الربع الأول من 2022، نحو 9.32 مليار ريال، مقابل 6.98 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بنمو 32.6%.
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