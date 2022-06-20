الإمارات تجمع 1.5 مليار درهم في ثاني طرح لسندات اتحادية

جمعت الإمارات 1.5 مليار درهم (‭408.43‬ مليون دولار) في ثاني طرح لسندات خزانة اتحادية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين.

جذب الطرح طلبات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتكون من شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى لثلاثة أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

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ويأتي الطرح في إطار برنامج لإصدار سندات خزانة بتسعة مليارات درهم للعام 2022.