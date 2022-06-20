اليورو يصعد مع تراجع الدولار متجاهلاً الانتخابات الفرنسية

ارتفع اليورو اليوم الاثنين، رغم خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية بالبلاد، فيما تراجع الدولار أمام نظرائه الرئيسيين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً الأسبوع الماضي.

وأظهرت النتائج النهائية أن تحالف Ensemble الوسطي بزعامة ماكرون، حصل على معظم المقاعد في الجمعية الوطنية، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة للسيطرة على البرلمان.

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تجاهل المحللون والمتداولون نتائج الانتخابات، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار إلى 1.05155 دولار.

وقال إنجفيلد بورجن جيردي، محلل فوركس في DNB Markets: "على الرغم من أن رئاسة ماكرون والأغلبية في البرلمان أمر إيجابي للغاية بالنسبة للتعاون في منطقة اليورو، إلا أن ذلك على المدى الطويل، وليس شيئًا يؤثر على الأسواق هنا والآن".

تراجع الدولار بنسبة 0.2٪ إلى 134.715 ين، بعد أن وصل إلى 135.44 ين في ساعات التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالقرب من ذروة يوم الأربعاء عند 135.60، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1998.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات بما في ذلك اليورو والين، بنسبة 0.25٪ إلى 104.44، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 105.79 الذي سجله الأسبوع الماضي، عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم المرتفع. وسيدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب يومي الأربعاء والخميس، من هذا الأسبوع.

قال أوسامو تاكاشيما، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في سيتي جروب جلوبال ماركتس اليابان، إن الانجراف الهبوطي في الدولار كان مدفوعًا في الغالب بضعف التداول بسبب عطلة عامة اليوم الاثنين.

وخسر الدولار 0.4% إلى 0.96525 فرنك سويسري، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2232 دولار. وقفز الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6980 دولار.