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بورصة الكويت تغلق على تراجع

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بورصة الكويت تغلق على تراجع

هبوط متفاوت للمؤشرات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين، على تراجع بنسب متفاوتة، إذ هبط مؤشر السوق الأول 0.19%، والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.26%، والسوق الرئيسي 0.28%، والمؤشر العام للسوق 0.21%.

هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.4%، وبنك بوبيان 2%، وبنك وربة 1.7%.

كما هبطت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.7%، والغانم للسيارات 2.1%، وميزان القابضة 4.1%، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 2.6%.

بينما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.4%، ومشاريع الكويت القابضة 3.6%.

وبلغت قيمة التداولات 74 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 258.8 مليون سهم.

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